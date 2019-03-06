شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتدرب فى السادسة مساء فى الكونغو ومحاضرة فيديو للاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد الجهاز الفنى للأهلى بقيادة مارتن لاسارتى السادسة من مساء اليوم الأربعاء، موعدا لخوض المران الأول فى الكونغو.

وغادرت بعثة الأهلى مطار القاهرة فى الثالثة فجر اليوم متوجهة إلى الكونغو فى رحلة تستغرق ما يقرب من 11 ساعة.

فيما حصل الجهاز الفنى على عدد من الفيديوهات الخاصة بمباريات فريق فيتا كلوب الكونغولى، ويعقد الجهاز الفنى بقيادة لاساراتى محاضرة فنية بالفيديو على اللاعبين فى الثامنة من مساء اليوم الأربعاء، لشرح مواطن القوة والضعف بالفريق المنافس.

ويستعد الأهلى لمواجهة فيتا كلوب الكونغولى السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.