شكرا لقرائتكم خبر عن جريشه يدير لقاء بوروندي والجابون المصيري بتصفيات كأس أمم أفريقيا ٢٠١٩ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدير الدولي المونديالي المصري جهاد جريشه مباراة بوروندي والجابون بالمجموعة الثالثه بتصفيات أمم أفريقيا مصر ٢٠١٩ بالجوله الأخيرة يوم 23 مارس الجاري ببوروندي وهي المباراه التي يتحدد علي نتيجتها الفريق الثاني المتأهل من المجموعه بجانب المنتخب المالي الذى حسم التأهل لأمم 2019. يمتلك منتخب بوروندي ٩ نقاط ومنتخب الجابون ٧ نقاط في حين للمنتخب المالي ١١ نقطه له مباراه سهله مع جنوب السودان. يعاون جريشه في اللقاء تحسين أبو السادات مساعد أول وأحمد حسام مساعد ثاني وابراهيم نور الدين حكم رابع .

كانت هذه تفاصيل خبر جريشه يدير لقاء بوروندي والجابون المصيري بتصفيات كأس أمم أفريقيا ٢٠١٩ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.