شكرا لقرائتكم خبر عن بصورة رومانسية.. هكذا احتفل رمضان صبحى بعيد ميلاد زوجته حبيبة إكرامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل النجم الدولى رمضان صبحى، لاعب النادى الأهلى المعار من نادى هدرسيفيلد الإنجليزى، بعيد ميلاد زوجته حبيبة إكرامى، ابنة وحش أفريقيا إكرامى الشحات وشقيقة شريف إكرامى حارس الأهلى.

وظهر رمضان محتضنا زوجته حبيبة، احتفالا بعيد ميلادها، الذى وافق أمس الثلاثاء 5 مارس، ونالت الصورة إعجاب متابعيه الذين تمنوا لهما السعادة الدائمة فى حياتهما الزوجية.



رمضان صبحى وزوجته حبيبة إكرامى

وانضم رمضان صبحى، إلى صفوف منتخب مصر الأوليمبى بقيادة شوقى غريب خلال الفترة من17 إلى 26 مارس، يتخلله وديتين أمام أمريكا وهولندا يومى 22 و 26 مارس المقبل، فى إطار الإعداد لكأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر فى نوفمبر المقبل تحت 23 سنة المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، وذلك بعد خروجه من حسابات المنتخب الأول بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى.