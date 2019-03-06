شكرا لقرائتكم خبر عن ابراهيم حسن يظهر فى مران الاسماعيلى ..اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك إبراهيم حسن صانع العاب فريق الإسماعيلى مواليد 99 فى مران الفريق الاول بعد تصعيد زميله محمود عبدالله ، حيث يرغب الجهاز الفنى بقيادة البلجيكى سيدومير فى اكساب الثنائى الواعد الخبرات تمهيدا للاعتماد على جهودهما خلال الفترة المقبلة.
ويستعد الاسماعيلى لمواجهة مازيمبى يوم الجمعة المقبل بالاسكندرية ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.
و خاض محمد صادق ومحمود عبد العاطى “دونجا” ومحمود رضا لاعبو الاسماعيلى تدريبات تأهيلية لتجهيزهم للمباريات المقبلة .
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