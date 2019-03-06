ميسي يبرئ محمد صلاح من تهمة التعالي على الكرة المصرية (تفاصيل)

نور عادل

خلال الأيام القليلة الماضية اجتمع الفرعون المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، والأرجنتيني المخضرم ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، في أحد الحملات الدعائية لأحد أكبر شركات المياة الغازية في العالم.

واليوم وبعد ضجة كبيرة للحملة الدعائية يجتمع الثنائي مرة أخرى ولكن في طلبات مشروعة من الثنائي كونهم لاعبي كرة قدم تحت مظلة العالمية.

الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم خاطب نظيره المغربي استعدادًا للمباراة التي ستجمع الثنائي وديًا يوم 26 مارس الجاري في مدينة طنجة المغربية للحديث عن شروط مشاركة ليونيل ميسي...