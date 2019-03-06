وكيل محمد محمود يكشف لمصراوي موعد بداية المرحلة الأولى للتأهيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:
أكد نادر شوقي وكيل أعمال محمد محمود لاعب وسط الأهلي، أن موكله سافر إلى ألمانيا وسيظل هناك حتى نهاية مارس الجاري من أجل خوض المرحلة الأولى من التأهيل.
وأشار نادر شوقي في تصريحات خاصة لمصراوي إلى أن لاعب وسط الأهلي يخضع حاليًا لفحوصات طبية دقيقة تحت إشراف الخبير الألماني فايلر والذي أجري له جراحة الرباط الصليبي.
وأصيب لاعب وسط الأهلي خلال مباراة سموحة بالدوري والتي انتهت لصالح الأحمر بهدف نظيف، ليتأكد غيابه عن الملاعب لمدة لن تقل عن ثمانية أشهر.
وانضم محمد محمود لصفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة قادما من وادي دجلة إلا أنه أصيب في ثاني مشاركاته مع الفريق.
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