الأشعة تحدد حجم إصابة صلاح محسن ومدة الغياب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

يخضع اللاعب صلاح محسن، مهاجم الفريق الأول بالنادي الأهلي، لأشعة اليوم الأربعاء على العضلة الضامة لتحديد حجم الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

وكان اللاعب قد تعرض للإصابة خلال مشاركته في مران الأهلي أمس الثلاثاء، وغادر المران رفقة الطبيب خالد محمود.

ومن المقرر أن يجري اللاعب اشعة اليوم على العضلة الضامة لتحديد حجم الإصابة ومدة الغياب عن التدريبات الجماعية والمباريات في الفترة المقبلة.

وسيغيب صلاح محسن عن مباراة فريقه المقبلة أمام فيتا كلوب الكونغولي المقرر لها يوم السبت المقبل، في إطار منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

جدير بالذكر أن الأهلي صتدر جدول المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، يليه سيمبا التنزاني برصيد 6 نقاط ثم شبيبة الساورة (5 نقاط)، بينما يتذيل فيتا كلوب جدول المجموعة وفي جعبته 4 نقاط.