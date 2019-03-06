لاسارتي يحدد موعد أولى تدريبات الأهلي في الكونغو وطريقة خاصة للاستعداد إلى فيتا كلوب

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارتن لاسارتي، السادسة من مساء اليوم الأربعاء؛ موعدا لخوض المران الأول الكونغو.

وغادرت بعثة الفريق مطار القاهرة في الثالثة فجر اليوم متوجهة إلى الكونغو في رحلة تستغرق ما يقرب من 11ساعة.

كما حصل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارتن لاسارتي على عدد من الفيديوهات الخاصة بمباريات فريق فيتا كلوب الكونغولي.

ويعقد الجهاز الفني بقيادة لاساراتي محاضرة فنية بالفيديو على اللاعبين في الثامنة من مساء اليوم الأربعاء؛ لشرح مواطن القوة والضعف بالفريق المنافس.

ويستعد الأهلي لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.