تصريح مثير من دي يونغ بعد إقصاء الريال

قال لاعب وسط أياكس أمستردام الهولندي، فرينكي دي يونغ، الذي سينتقل لصفوف برشلونة الصيف المقبل، عقب الفوز 4-1 على ريال مدريد في إياب دور 16 لدوري أبطال أوروبا في سانتياغو برنابيو، إنه يعتقد بأن فريقه الجديد سعيد للغاية بإقصائنا لريال مدريد.
في تصريحاته لشبكة NOS الهولندية، قال اللاعب الشاب صاحب (21 عاماً): “أياكس أظهر من خلال شجاعته أمام ريال مدريد أنه يفي بطريقته في اللعب”.
وأضاف: “لعبنا بشجاعة، نحن في مرحلة إقصائية جيدة، وعلينا المواصلة على هذا المنوال”.
وكان دي يونغ صرح قبل المباراة بأن إدارة برشلونة طالبته بإقصاء الريال، لتقابله جماهير “الملكي” بالهتافات في الملعب.
وتأهل أياكس للمرة الأولى إلى ربع نهائي “التشامبيونز ليغ” منذ 1997، رغم خسارته ذهاباً على أرضه 1-2.
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