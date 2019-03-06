هذا ما قاله مدرب أياكس بعد الانتصار على الريال

صرح المدير الفني لأياكس أمستردام، إريك تين هاغ، عقب إقصاء ريال مدريد من الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، أن الفريق أكد أن كل شيء ممكن بفوزه الثلاثاء في سانتياغو برنابيو 4-1، رغم الخسارة ذهاباً في هولندا 2-1.

قال المدرب خلال المؤتمر الصحافي عقب اللقاء: “لحسن الحظ كان هناك 4 آلاف مشجع يؤمنون بقدرات الفريق مثلنا، كانت هناك الكثير من الشكوك، الفريق لم يستطيع تخطي هذا الدور منذ سنوات طويلة، لكننا أظهرنا أن كل شيء ممكن، اعتقد أن الإيمان بالفوز كان مهماً للغاية”.

وأشاد تين هيغ بأهمية هذه النتيجة لكرة القدم الهولندية: “إنها شهادة لفلسفة كرة القدم الهولندية ولأياكس بالتحديد، المناخ تغير، المال الضخم غيّر المنافسات الكبرى، وبالنسبة لبلد صغير مثلنا فقد نعاني من أجل المواصلة على هذا المستوى، ولهذا فإن نجاح كهذا يعد هاما للغاية على المستوى الرياضي”.

وأكد المدرب الهولندي أن غياب راموس للإيقاف أثر بالسلب على أداء الريال: “كما قلت، استغلينا هذا الغياب بأفضل شكل”.

كما أشاد بتقنية حكم الفيديو المساعد “فار” التي أكدت أن اللعبة التي جاء منها الهدف الثالث للفريق، الذي سجله الصربي دوسان تاديتش، كانت صحيحة.

وتابع: “الفوز على الريال يجعلنا نثق أكثر بقدراتنا. نحن في توقيت جيد للغاية ونمر بموسم مذهل، لكننا نريد المزيد، المباراة الأولى جعلتنا نتقدم خطوة للأمام، ونريد أن نواصل هذه الخطوات بشكل مستمر”.