ناتشو: نحن ملوك دوري الأبطال

أعرب نجم ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، ناتشو فيرنانديز، عن حزنه الشديد لخروج فريقه من منافسات دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا على يد أياكس الهولندي، مؤكداً أن النادي “الملكي” لن يستمر في الفوز بالبطولة الأوروبية للأبد.

وقال ناتشو عقب سقوط ريال مدريد مساء أمس الثلاثاء على ملعبه أمام أياكس أمستردام بنتيجة 1-4 في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا: “في البداية أهنئ أياكس لأنه قدم مباراة مثالية لإقصائنا من المنافسة، نحن ملوك دوري الأبطال، وأعتقد أنه مع مرور الوقت سيتذكر الجميع هذا، كانت ليلة صعبة للغاية، الموسم أصبح معقدا للجميع”.

وأضاف لاعب ريال مدريد: “لم نكن نشعر بالخوف لأن هذا الفريق خاض مباريات أكثر أهمية، كنا ندرك مسؤوليتنا ولكننا مررنا بأسبوع معقد، على أي حال لن نستمر في الفوز بدوري الأبطال للأبد”.

وفي ختام حديثه مع وسائل الإعلام، ألقى ناتشو الضوء على الأسباب المباشرة لسقوط ريال مدريد على ملعبه بهذه النتيجة الكبيرة ومن ثم إخفاقه في التأهل لدور الثمانية، إذ قال: “عدم تسجيل الأهداف، أياكس قدم مباراة رائعة، هناك الكثير من الأسباب وليس فقط ما حدث الليلة”.