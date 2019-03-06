زيدان كلمة سر تاديتش في مباراة العمر أمام ريال مدريد

قال صانع لعب أياكس أمستردام، دوسان تاديتش، إن زين الدين زيدان ألهمه في تقديم ما وصفها بمباراة العمر وقاد ناديه للفوز 4-1 على ريال مدريد، ليطيح بحامل اللقب من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ومرر اللاعب الصربي كرتين حاسمتين لحكيم زياش وديفيد نيريس ليتقدم أياكس 2-0 في إياب دور الستة عشر، قبل أن يتوج مجهوده الكبير بتسجيل الهدف الثالث بتسديدة هائلة يوم الثلاثاء.

وقال تاديتش للصحافيين بعد إياب دور الستة عشر: “هذه من المحتمل أفضل مباراة في مسيرتي مع كرة القدم.. فزنا على أفضل ناد في العالم.. أنا فخور جداً، وأعتقد أننا أسعدنا الكثير من الأشخاص في هذه الليلة”.

وفرض اللاعب البالغ عمره 30 عاماً، والمنتقل إلى أياكس العام الماضي بعد المعاناة من عدم ثبات المستوى مع ساوثامبتون الإنجليزي على مدار أربع سنوات، على منطقة وسط الملعب رغم امتلاك ريال الثلاثي توني كروس ولوكا مودريتش وكاسيميرو.

وقال تاديتش: “كان زيدان دائماً هو لاعبي المفضل.. ربما أكون شاهدت الكثير جداً من لقطاته السابقة”.

وكان أياكس الطرف الأفضل في لقاء الذهاب رغم أنه خسر في العاصمة الهولندية 2-1 الشهر الماضي.

ولم يتأثر أياكس بالنتيجة في لقاء الإياب وقدم عرضاً رائعاً أعاد إلى الأذهان أداء الفريق تحت قيادة لويس فان غال عندما بلغ نهائي دوري الأبطال مرتين متتاليتين في 1995 و1996.