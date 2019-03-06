ريال مدريد يخرج بقائمة إصابات من لقاء أياكس

انضم الويلزي غاريث بيل في قائمة اللاعبين المصابين خلال مباراة فريقه ريال مدريد أمس الثلاثاء على أرضه أمام أياكس أمستردام، والتي انتهت بفوز تاريخي للفريق الهولندي 4-1، ليتأهل إلى ربع النهائي للمرة الأولى منذ أكثر من عقدين رغم خسارته ذهاباً 1-2.

وتعرض بيل للإصابة في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، بعد شعوره بآلام شديدة في الكاحل الأيمن، المنطقة التي عانى من الإصابات المتكررة بها خلال المواسم السابقة.

ونزل الجناح الويلزي بديلاً للوكاس فاسكيز في الشوط الأول، بعد تعرضه لإصابة عضلية في الفخذ خلال المباراة أدت إلى خروجه من الملعب وسط الدموع.

بينما خرج فينيسيوس باكياً كذلك في الشوط الأول، لتعرضه لكدمة شديدة في شظية الساق الأيمن، لينزل مكانه ماركو أسينسيو.

وسيخضع اللاعبون الثلاثة اليوم الأربعاء لمزيد من الفحوصات للوقوف على مدى خطورة إصاباتهم.