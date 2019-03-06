أودنسه وأياكس.. نقطة سوداء في تاريخ ريال مدريد

ودع نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، إثر سقوطه أمس أمام ضيفه أياكس أمستردام الهولندي بنتيجة 1-4 في إياب دور الـ 16، ليعيد للذكريات خروجه من منافسات هذه البطولة عام 1995 على يد أودنسه الدنماركي.

وجاء خروج ريال مدريد أمام أياكس أمستردام مشابهاً لما حدث أمام أودنسه، إذ أن مباراة الأمس سجلت الوداع الثاني للنادي “الملكي” عبر تاريخه من البطولة الأوروبية بعد فوزه في مباراة الذهاب.

يشار إلى أن ريال مدريد حتى الليلة الماضية نجح في عبور الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا، بعد فوزه في مباراة الإياب في 33 من أصل 34 مناسبة، إذ كان السقوط الوحيد له أمام أودنسه.

وتمكن ريال مدريد في تلك النسخة القديمة من البطولة الأوروبية من الفوز في مباراة الذهاب خارج ملعبه بنتيجة 3-2، ليزيد من حظوظه في التأهل قبل مباراة العودة على ملعبه.

ولكن الفريق المدريدي، بقيادة المدرب الأرجنتيني، خورخي فالدانو، أخفق في استثمار تقدمه في النتيجة في المباراة الأولى وسقط في لقاء العودة على ملعب سانتياغو بيرنابيو، معقل ريال مدريد، بثنائية نظيفة ليودع منافسات البطولة الأوروبية من دورها الثاني.