273 مركز شباب يشاركون في المرحلة الثالثة من حملة "100 مليون صحة"

استمرارا لفعاليات حملة "100 مليون صحة"، تشارك وزارة الشباب والرياضة في تنفيذ المرحلة الثالثة من الحملة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ لإجراء المسح الطبي الشامل للمواطنين للكشف وعلاج فيروس سي والأمراض غير السارية بالمجان تحت إشراف وزارة الصحة والسكان.

وتشارك وزارة الشباب في المرحلة الثالثة من الحملة من خلال إقامة الوحدات الطبية للكشف عن المواطنين داخل 273 مركز شباب في 7 محافظات بواقع 30 مركز شباب بمحافظة الجيزة، و30 مركز شباب بالغربية،

و109 مراكز شباب بالدقهلية، و49 مركز شباب بالشرقية، و23 مركز شباب بالوادى الجديد، و19 مركز شباب بقنا، و13 مركز شباب بالمنيا.

وتفتح الوحدات الطبية بمراكز الشباب أبوابها أمام المواطنين من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، وذلك طوال فترة المرحلة الثالثة من حملة (100 مليون صحة) في الفترة من 1 مارس الجارى حتى 30 أبريل المقبل.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة،

الحرص على المشاركة في فعاليات حملة (100 مليون صحة) منذ انطلاق المرحلة الأولى لها، وتم فتح أبواب المنشآت الشبابية والرياضية، لاستضافة الوحدات الطبية المكلفة من قبل وزارة الصحة، للكشف على المواطنين، وذلك في إطار حرص وزارة الشباب على تخفيف العبء على المواطنين، وتوفير خدمة الكشف الطبي في الأماكن القريبة لهم، وتشجيعهم على المشاركة بالحملة.

وأوضح توجه الوزارة نحو تفعيل دور مراكز الشباب في جميع محافظات الجمهورية من خلال تبني مبادرات الشباب، وخدمة المواطنين الذين يقطنون المناطق المحيطة بها في ضوء حرص وزارة الشباب على إعادة الدور التنويري لمراكز الشباب، وتحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية.