تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع لمواجهة مانشستر يونايتد بدوري أبطال أوروبا

يستضيف مساء، اليوم الأربعاء، فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، نظيره مانشستر يونايتد الإنجليزي، على ملعب حديقة الأمراء، ومن المقرر أن تنطلق المبارة في تمام الساعة العاشرة مساء ضمن منافسات إياب دور الـ16 بدوري

أبطال أوروبا.

ويرغب باريس سان جيرمان اللقاء بحثا عن نتيجة إيجابية لضمان التأهل لدور الثمانية على حساب مانشستر يونايتد الذي سقط ضحية الفريق الفرنسي على

ملعبه في مباراة ذهاب دور الـ16.

ومن المتوقع أن يبدأ باريس سان جيرمان اللقاء بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمي: بوفون

خط الدفاع: كيرير، تياجو سيلفا، كيمبيمبي، برنات

خط الوسط: فيراتي، ماركينيوس، ألفيس

خط الهجوم: دراكسلر، مبابي، دي ماريا

جدير بالذكر انتهت مباراة الدور الأول بفوز باريس سان جيرمان بهدفين نظيفين.