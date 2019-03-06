الأهلي يكشف مدة غياب حمدي فتحي عن الملاعب

الجهاز الطبي بالنادي الأهلي اطلع على الأشعة التي أجراها حمدي فتحي لاعب وسط الفريق. وأثبتت الأشعة التي أجراها اللاعب إصابته بمزق في العضلة الخلفية ويحتاج للتأهيل لفترة تتراوح من ٤ الي ٦ أسابيع. ويحتاج للتأهيل لفترة تتراوح من ٤ الي ٦ أسابيع. وكان لاعب وسط الأهلي قد تعرض للإصابة في مباراة بتروجيت الأخيرة في الدوري، وخرج على إثرها من المباراة. ويغيب حمدي فتحي عن قائمة الفريق التي ستواجه فيتا كلوب الكونغولي السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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