عمرو السولية يخضع لتدريبات تأهيلية منفردة

يخضع عمرو السولية، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لتدريبات بدنية وتأهيلية منفردة، اليوم الأربعاء، وفقا للبرنامج الذي حدده له الجهاز الفني بقيادة، مارتن لاسارتي.
ومن جانبه قال الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرةالقدم، إن الجهاز الفني حدد للاعب برنامجا بدنيا يستمر لمدة يومين، وبدأ اللاعب في تنفيذه بداية من، أمس الثلاثاء.
وأوضح أن السولية تعافى نهائيا من إصابته بشد في العضلة
وأشار محمود إلى أن السولية سينتظم في التدريبات الجماعية للفريق بدءا من، غدٍ الخميس، بشكل طبيعي؛ استعدادا لمباراة فيتا كلوب.
ويواجه الأهلي فريق فيتا كلوب الكونغولي، السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
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