الأهلي يفاوض لاعب كوتوكو الغاني

ذكرت تقارير صحفية غانية أن النادي الأهلي دخل في مفاوضات لضم البوركيني ياكوبا سونجي مهاجم فريق البوركيني ياكوبا سونجي مهاجم فريقكوتوكو الغاني. وأكد موقع غانا سوكر نت أن ياكوبا تلقى عرضاً للرحيل للأهلي مقابل 1.5 مليون يورو.

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