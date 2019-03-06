تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لمواجهة باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا

يحل مساء، اليوم الأربعاء, فريق مانشستر يونايتد، ضيفًا علي باريس سان جيرمان الفرنسي، علي ملعب حديقة الأمراء، ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً، ضمن منافسات إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.
ورغم فقدان مانشستر يونايتد، العديدمن العناصر الأساسية لدى الفريق والذين شملوا مارسيال، لينجارد، ماتا، هيريرا وأليكسيس سانشيز، وفي الوقت نفسه سوف يغيب بوجبا نتيجة لإيقافه، عقب حصوله على بطاقة حمراء في مباراة الذهاب في
ومن المتوقع أن يبدأ مانشستر يونايتد اللقاء بالتشكيل التالي..
حراسة المرمي: دي خيا
خط الدفاع: يونج، ليندلوف، سمولينج، لوك شو
خط الوسط: فريد، بيريرا، دالوت، ماكتومناي
خط الهجوم: لوكاكو، راشفورد
جدير بالذكر انتهت مباراة الدور الأول بفوز باريس سان جيرمان بهدفين نظيفين.
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