على طريقة النجم الراحل أحمد زكي في فيلم النمر الأسود، ظهر الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، وهو يمارس تدريبات الجري في الشارع صباح، اليوم الأربعاء، استعدادا لمباراة بيرنلي، الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثلاثين بالدوري الإنجليزي.
ويهدف صلاح إلى توصيل رسالة لمنتقديه، بأنه مستمر في التحدي رغم الفترة السيئة التي يمر بها فريقه ليفربول بعد ابتعاده عن صدارة الدوري.
ويعاني صلاح وفريق ليفربول الفترة الأخيرة بسبب تراجع مستواهم وافتقادهم لصدارة الدوري الإنجليزي، وابتعاد صلاح
ويحتل ليفربول المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي لرصيد 70 نقطة بفارق نقطة واحدة عن المتصدر مانشستر سيتي، ويحتل المصري محمد صلاح المركز الثاني في قائمة الهدفين بفارق هدف عن المتصدر الغرجنتيني أجويرو، لاعب مانشستر سيتي.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. محمد صلاح يتحدى على طريقة أحمد زكي في النمر الأسود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.