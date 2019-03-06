شاهد.. محمد صلاح يتحدى على طريقة أحمد زكي في النمر الأسود

على طريقة النجم الراحل أحمد زكي في فيلم النمر الأسود، ظهر الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، وهو يمارس تدريبات الجري في الشارع صباح، اليوم الأربعاء، استعدادا لمباراة بيرنلي، الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثلاثين بالدوري الإنجليزي.

ويهدف صلاح إلى توصيل رسالة لمنتقديه، بأنه مستمر في التحدي رغم الفترة السيئة التي يمر بها فريقه ليفربول بعد ابتعاده عن صدارة الدوري.

ويعاني صلاح وفريق ليفربول الفترة الأخيرة بسبب تراجع مستواهم وافتقادهم لصدارة الدوري الإنجليزي، وابتعاد صلاح

لتسجيل الأهداف منذ نهاية الجولة السادسة والعشرين، وكانت آخر أهداف صلاح في شباك بورنموث.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي لرصيد 70 نقطة بفارق نقطة واحدة عن المتصدر مانشستر سيتي، ويحتل المصري محمد صلاح المركز الثاني في قائمة الهدفين بفارق هدف عن المتصدر الغرجنتيني أجويرو، لاعب مانشستر سيتي.