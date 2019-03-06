رياضة | مفاجأة.. كلوب يدخل ترشيحات ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. كلوب يدخل ترشيحات ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لا تزال إدارة نادي ريال مدريد الإسباني تبحث عن مدرب جديد لخلافة الأرجنتيني سولاري في الفترة القادمة بعد الإقصاء من دوري أبطال أوروبا.

وخسر ريال مدريد من أياكس يوم امس في البرنابيو 4-1 بإياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا ليودع على آثرها البطولة الأوروبية.

ذكر موقع الدون بالون الإسباني، أن بيريز اتفق مع مورينيو على قيادة الفريق في الموسم المقبل وأنهي معه كافة الاتفاقات من حيث الراتب والمدة والمكافأة والشروط.

ولكن تظل هناك عقبة واحدة وهي القائد سيرجيو راموس، والذي يرفض تماماً عودة مورينيو لتدريب الفريق بسبب توتر علاقتهما سوياً في الفترة الماضية.

واشار الموقع، إلى أن ريال مدريد طرح أسم جديد على قائمة التعاقدات وهو الألماني يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي والذي يحاول ريال مدريد فتح مفاوضات معه وإقناعه بمغادرة الأنفيلد، ولكن سيحاول بكافة الطرق ليفربول الحفاظ على مدربه لمواصلة مشروعه.