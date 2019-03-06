رياضة | الاتحاد الإنجليزي يوقف توريرا 3 مباريات بسبب واقعة "الضرب"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الإنجليزي يوقف توريرا 3 مباريات بسبب واقعة "الضرب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأكد غياب لوكاس توريرا لاعب وسط فريق أرسنال الإنجليزي عن مواجهة مانشستر يونايتد في الجولة القادمة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ذكرت صحيفة ذا صن الإنجليزية، أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم رفض الاستئناف المقدم من نادي أرسنال لإزالة البطاقة الحمراء التي حصل عليها توريرا في لقاء توتنهام الماضي.

وكان توريرا قد حصل على البطاقة الحمراء في الدقائق الأخيرة من مباراة توتنهام الماضية والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 في الجولة القادمة.

واشارت التقارير إلى أن توريرا سيغيب ثلاثة مباريات عن أرسنال بعد رفض الاتحاد الإنجليزي الاستئناف المقدم من ناديه مساء اليوم لذلك بات خارج حسابات إيمري أمام اليونايتد ونيوكاسل وإيفرتون.