رياضة | تشيلسي يعرض كيبا للبيع

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يفكر نادي تشيلسي الإنجليزي في بيع كيبا حارس مرمي الفريق بعد أزمته الشهيرة برفض الامتثال لقرار مدربه الإيطالي ساري، باستبداله في نهائي كأس الرابطة.

وكان كيبا قد رفض الامتثال لقرار مدربه في الدقائق الأخيرة، خلال نهائي كأس الرابطة أمام مانشستر سيتي، باستبداله بعدما تعرض لإصابة عضلية، وفوت الفرصة على ساري، لاستغلال الحارس البديل الأرجنتيني ويلي كاباييرو، في التصدي لركلات الترجيح.

قد يكون موريسيو ساري المدير الفني لفريق تشيلسي غفور المزاج عندما يتعلق الأمر بكيبا، ويسامح الحارس الشاب على ما صدر منه، ولكن رومان أبراموفيتش رئيس النادي ليس كذلك.

ويقال إن الروسي غاضب جدا حارس المرمى بعد الواقعة التي حدثت في ملعب ويمبلي، ولذلك طلب الملياردير الروسي بيع الحارس الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويقال أيضا أن أبراموفيتش مستعد لبيع تشيلسي مقابل 2.5 مليار جنيه استرليني إلى مشتر غير بريطاني بعد أن عانى البلوز من مشاكل عديدة، ويعتقد أيضا أن البلوز قد حدد الرجل الذي يريدون إصلاح تشكيلتهم في الصيف.