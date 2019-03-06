رياضة | تشكيلة روما وبورتو المتوقعة قبل موقعة الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيلة روما وبورتو المتوقعة قبل موقعة الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل فريق روما الإيطالي ضيفاً مساء اليوم على نظيره فريق بورتو البرتغالي في إياب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.

نشر موقع فوتبول إيطاليا تشكيلة روما المتوقعة وجاءت كالتالي:

حراسة المرمي: أولسين

خط الدفاع: كولاروف، ماريكانو، مانولاس، فازيو

خط الوسط: زانيالو، بيلجريني، دي روسي، كريستانتي

خط الهجوم: دزيكو، بيروتي

فيما سيدخل بورتو اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: كاسياس

خط الدفاع: ميليتاو، بيبي، فيليبي، وتيلز،

خط الوسط: هيريرا، دانيلو ، أوتافيو ؛ كورونا

خط الهجوم: ماريغا، ياسين إبراهيمي