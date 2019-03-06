رياضة | رونالدو يوجه رسالة لريال مدريد بعد الفضيحة

وجه البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس الإيطالي رسالة غريبة إلى لاعبي ريال مدريد ورئيس النادي فلورنتينو بيريز عقب الخسارة من أياكس الهولندي وتوديع بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقالت مجلة دون بالون الإسبانية أن رونالدو وجّه رسالة إلى لاعبي ريال مدريد وبيريز قائلًا لهم: هل تتذكروني؟ أما نسيتم ما كنت أفعل.

وكان العديد من لاعبي ريال مدريد ذكروا أنهم يقدرون رونالدو وما فعله مع الريال، مضيفين أنه مرحلة ومرّت وذلك عقب انضمامه لنادي يوفنتوس في صيف 2018.

ويذكر أن ريال مدريد تعرض لثلاثة هزائم قاسية خلال أسبوع واحد حيث خسر من برشلونة مرتين في كأس الملك والدوري الإسباني، بجانب خسارته من نادي أياكس برباعية مقابل هدف.