رياضة | التغيير الجماعي مفتاح عودة ريال مدريد

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علق المدرب الياباني أكيرا نيشينو على إقصاء فريق ريال مدريد من بطولة دوري أبطال أوروبا على يد أياكس الهولندي من دور الـ16 بالبطولة.

وتلقى ريال مدريد هزيمة مذلة من أياكس بنتيجة 4-1 في إياب دور الـ16 ليودع على آثرها البطولة بمجموع مباراتي الذهاب والعودة 5-3.

وقال أكيرا نيشينو في تصريحات نشرها موقع البرنابيو: لا بد من إجراء تغيير جماعي في ريال مدريد لتصحيح المسار من جديد، رحيل رونالدو مؤثر ولا يوجد لاعب بديل له في العالم، لذلك يجب التغيير الجماعي لعودة الفريق.

واضاف: سولاري كان يحاول تغيير الأجيال بالاعتماد على الشباب بدلاً من بيل ومارسيلو، هناك أسماء فردت شخصيتها في الملعب من الشباب ولكن الأسماء الكبيرة والخبرة تراجعت وأصبحت في وضع صعب.

وتابع: لا بد من تجديد الفريق بعد رحيل رونالدو، لأنه لاعب لا يعوض كما كان من الضروري إحداث تغيير جماعي، لا يجب الاعتماد على شخص .