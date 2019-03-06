رياضة | ماتشات اليوم

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يشهد اليوم الأربعاء والموافق 6 مارس عدداُدً من المباريات القوية وبالتحديد في بطولة دوري أبطال أوروبا لذلك؛ نستعرض لكم أهم مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها.

وشهدت بطولة دوري أبطال أوروبا مفاجأة كبيرة بخروج ريال مدريد بطل النسخة الماضية بعد خسارته المذلة في إياب دور الستة عشر بأربعة أهداف مقابل هدف.

دوري أبطال أوروبا:

- باريس سان جيرمان × مانشستر يونايتد:

اليوم في تمام الساعة 10:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 1 HD بتعليق علي محمد علي

- بورتو × روما:

اليوم في تمام الساعة 10:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 2 HD بتعليق عصام الشوالي

دوري أبطال آسيا:

- سيدني × أولسان هيواندي:

اليوم في تمام الساعة 11:00 بتوقيت مدينة القاهرة

- تشونبك هيواني × جوان بكين:

اليوم في تمام الساعة 12:00 بتوقيت مدينة القاهرة

الدوري المغربي:

- الرجاء البيضاوي × أولمبيك خريبكة:

اليوم في تمام الساعة 4:00 بتوقيت مدينة القاهرة

- حسنية أغادير × نهضة بركان:

اليوم في تمام الساعة 8:00 بتوقيت مدينة القاهرة