رياضة | شكوك حول مشاركة ناينجولان في ديربي ميلانو

آثار البلجيكي ناينجولان لاعب وسط فريق إنتر ميلان الإيطالي شكوك كبيرة حول مشاركته مع فريقه في موقعة الديربي أمام ميلان يوم 17 مارس المقبل.

ذكر موقع فوتبول إيطاليا، أن ناينجولان قد يغيب عن موقعة ديربي ميلانو بسبب الإصابة التي يعاني منها على مستوي العضلات والتي تعرض لها أثناء التدريب.

واشار الموقع، إلى أن ناينجولان خضع اليوم الأربعاء لفحوصات طبية أظهرت تعرضه لإصابة قوية على مستوي عضلة الساق، ولكن سيتم إعادة تقييم حالته في الأسبوع المقبل.

واضاف الموقع، أن الإنتر سيفقد لخدمات ناينجولات في مباراة فرانكفورت القادمة بالدوري الأوروبي يوم غد الخميس بجانب مباراة سبال في الدوري.

وفي حال فشل ناينجولان على التعافي من الإصابة سيكون خارج الحسابات في إياب لقاء فرانكفورت وفي موقعة الديربي يوم 21 مارس المقبل.