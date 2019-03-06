رياضة | وزارة الرياضة توفر مقرا للجنة المنظمة بأمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزارة الرياضة توفر مقرا للجنة المنظمة بأمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة توفير مقرًا للجنة المنظمة ببطولة الأمم الإفريقية، داخل مركز التعليم المدني بالجزيرة.

ورفض أشرف صبحي تحمل مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة أي مبالغ لتأجيره في إطار سعيه لتسهيل مهام عمل الجميع بالبطولة.

وحرص وزير الشباب والرياضة على تسهيل مهمة اتحاد الكرة فى الحصول على المقر، الذى يشهد اجتماعات اللجنة المنظمة وكل الأمور المتعلقة ببطولة أمم إفريقيا.

وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية بالفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

الأهلي يتدرب في الكونغو ويحصل على "شرائط" فيتا كلوب

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارتن لاسارتي السادسة من مساء اليوم الأربعاء؛ موعدَا لخوض المران الأول الكونغو.

وغادرت بعثة الأهلي مطار القاهرة في الثالثة فجر اليوم متوجهة إلى الكونغو في رحلة تستغرق ما يقرب من 11 ساعة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وحصل مارتن لاسارتي على عدد من الفيديوهات الخاصة بمباريات فريق فيتا كلوب الكونغولي.

ويعقد الجهاز الفني بقيادة لاساراتي محاضرة فنية بالفيديو على اللاعبين في الثامنة من مساء اليوم الأربعاء؛ لشرح مواطن القوة والضعف بالفريق المنافس.

الأهلي يعلن جاهزية "رمانة الوسط" لمباراتي الزمالك وفيتا كلوب

يخضع عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لتدريبات بدنية وتأهيلية منفردة اليوم الأربعاء وفقا للبرنامج الذي حدده له الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي.

وقال الدكتور خالد محمود طبيب الأهلي إن الجهاز الفني حدد لعمرو السولية برنامجا بدنيا يستمر لمده يومين، وبدأ اللاعب في تنفيذه بداية من أمس.

وأوضح أن السولية تعافى نهائيًا من إصابته بشد في العضلة الأمامية التي تعرض لها مؤخرا، وأبعدته عن لقاء بتروجت في الدوري الممتاز.

وأشار محمود إلى أن السولية سينتظم في التدريبات الجماعية للفريق بدءًا من غدٍ الخميس بشكل طبيعي؛ استعدادا لمباراة فيتا كلوب الكونغولي ثم مباراة القمة أمام الزمالك.

ويواجه الأهلي فريق فيتا كلوب الكونغولي السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يتحدى الملاريا والرطوبة ودرجة الحرارة في الكونغو

حرص خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الاجتماع مع الشيف محمد الدالي؛ لتجهيز البرنامج الغذائي للاعبى الفريق خلال فترة التواجد في الكونغو.

وكان الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي قد قرر اصطحاب الشيف محمد الدالي برفقة بعثة الأهلي في الكونغو؛ للاطمئنان على جودة ونوعية الطعام، وتفادي أية عقبات في هذا الشأن.

وحدد طبيب الفريق مع الشيف الدالي كافة تفاصيل البرنامج الغذائي الخاص بوجبات الفريق والمشروبات خلال مدة التواجد في الكونغو وفقا لجدول زمني، ولتفادي الرطوبة ودرجة الحرارة المرتفعة هناك.

ويستعد الأهلي لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وحدد خالد محمود موعدَا يوميًا للبعثة للتطعيم ضد الملاريا طوال فترة تواجدها في الكونغو.

وشدد محمود على جميع أفراد البعثة بضرورة تناول التطعيمات بشكل يومي طوال مدة التواجد في الكونغو؛ تفاديا لمرض الملاريا الأكثر انتشارًا هناك.

الأهلي يعلن مدة غياب حمدي فتحي وعدم لحاق مهاجمه بمباراة فيتا كلوب

اطلع لجهاز الطبي بالنادي الأهلي على الأشعة التي أجراها حمدي فتحي لاعب وسط الفريق وأثبتت إصابته بمزق في العضلة الخلفية ويحتاج للتأهيل لفترة تترواح من ٤ إلى ٦ أسابيع.

وكان لاعب وسط الأهلي قد تعرض للإصابة في مباراة بتروجت الأخيرة في الدوري، وخرج على إثرها من المباراة.

ويغيب حمدي فتحي عن قائمة الفريق التي ستواجه فيتا كلوب الكونغولي السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

ويجري صلاح محسن مهاجم الأهليي أشعة على العضلة الضامة اليوم الأربعاء لتحديد مدة غيابه عن الملاعب بعد أن تأكد عدم مشاركته أمام فيتا كلوب الكونغولي السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

عاجل.. الأهلي يستعد لضم مهاجم كوتوكو

يستعد النادي الأهلي لدفع مبلغ مليون و500 ألف دولار من للتعاقد مع البوركيني سونيه يعقوبو مهاجم أشانتي كوتوكو الغاني.

وذكر موقع غانا سوكر نت أن الأهلي أبدى مهتم بضم سونيه يعقوبو في الصيف المقبل مع وجود النية لدفع 15 ألف دولار كراتب شهري للاعب.

وأوضح الموقع أن إدارة النادي الغاني لن تكون مستعدة للتفريط في يعقوب لكن المبلغ المعروض من الأهلي سيسهل إتمام الصفقة.

ونجح المهاجم صاحب الـ26 عامًا في تسجيل هدف واحد خلال النسخة الحالية من كأس الكونفدرالية الإفريقية مع كوتوكو.

صدمة في الأهلي قبل مباراة القمة أمام الزمالك

تلقى النادي الأهلي صدمة في طول مدة غياب حمدي فتحي لاعب الوسط الذي تعرض للإصابة في مباراة بتروجت ضمن منافسات الدوري المصري.

وأثبتت الأشعة أن حمدي فتحي تعرض لإصابة بمزق في العضلة الخلفية تحتاج للعلاج لمدة 45 يومًا وهو ما صدم مسئولي الأهلي.

ويغيب حمدي فتحي عن مباراة القمة أمام الزمالك يوم 30 من شهر مارس الجاري والتي تحدد بشكل كبير ملامح المنافسة على لقب الدوري المصري.

الأهلي والزمالك يتصارعان على عامر عامر حارس الإنتاج

فتح نادي الإنتاج الحربي الباب أمام الأهلي الزمالك للتفاوض على ضم عامر عامر حارس الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحدد الإنتاج الحربي مبلغ 30 مليون جنيه لبيع عامر عامر في الصيف والذي يتردد أنه وقع للأهلي بينما دخل الزمالك في مفاوضات معه لإفساد الصفقة.

أغلى 5 مدربين في الدوري المصري

ارتفعت أسعار المدربين في الدوري المصري 2018 – 2019 بشكل كبير ويتصدر الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لبيراميدز قائمة أغلى المدربين هذا الموسم.

1- الأرجنتيني رامون دياز مدرب بيراميدز ومعاونوه يحصلون على 200 ألف دولار شهرياً ما يعادل 3 ملايين و600 الف جنيه.

2- السويسري كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك ومعاونوه يحصلون على 180 ألف دولار شهريًا أى ما يعادل 3 ملايين و200 ألف جنيه.

3- الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي ومعاوناه يحصلون على 125 ألف دولار شهريًا ما يعادل مليونين و250 ألف جنيه.

4- البلجيكى سيدومير يانيفسكي المدير الفني للإسماعيلي ومعاونوه يحصلون على 45 ألف دولار شهرياً ما يعادل 800 ألف جنيه.

5- اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لوادى دجلة يحصل على 25 ألف دولار شهريًا أي ما يعادل 450 ألف جنيه.

إجمالي صفقات الأهلي في يناير

أنفق النادي الأهلي ما يقارب من 214 مليون جنيه لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير الماضي.

وضم الأهلي حسين الشحات من العين الإماراتي مقابل 5 ملايين دولار بالإضافة إلى ما تنازل عنه اللاعب لناديه السابق من أجل العودة إلى مصر وارتداء الفانلة الحمراء.

وتعاقد الأهلي مع حمدي فتحي من إنبي مقابل 30 مليون جنيه وياسر إبراهيم من سموحة بـ30 مليون جنيه ومحمد محمود من وادي دجلة بـ20 مليون جنيه ومحمود وحيد من المقاصة بـ15 مليون جنيه ورمضان صبحي من هيديرسفيلد الإنجليزي بـ18 مليون جنيه وجيرالدو دا كوستا من أول أغسطس الأنجولي بـ3 ملايين جنيه ونصف وإسماعيل الليثي من الاتصالات بمليوني جنيه.

صفقات الأهلي في يناير

حسين الشحات بـ90 مليون جنيه

حمدي فتحي بـ30 مليون جنيه

ياسر إبراهيم بـ30 مليون جنيه

محمد محمود بـ20 مليون جنيه

محمود وحيد من المقاصة بـ15 مليون جنيه

رمضان صبحي بـ18 مليون جنيه

جيرالدو دا كوستا بـ3 ملايين جنيه ونصف

إسماعيل الليثي بمليوني جنيه

محمود كهربا مطلوب في أندرلخت البلجيكي

أبدى مسئولو نادي أندرلخت البلجيكي اهتمامًا بالحصول على خدمات محمود كهربا لاعب فريق الزمالك خلال الموسم الجديد بعد متابعة بعض التسجيلات له.

ويضع مسئولو أندرلخت محمود كهربا تحت المراقبة لنهاية الموسم الجاري قبل البت في مصيره بشكل نهائي سواء بالتعاقد معه أو صرف النظر عنه.

ويدرس مسئولو أندرلخت إرسال وفد إلى القاهرة لمتابعة محمود عن قرب وإعداد تقرير مفصل عنه.