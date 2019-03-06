رياضة | جمهور ريال مدريد يمنح محمد صلاح "المركز الأخير"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جمهور ريال مدريد يمنح محمد صلاح "المركز الأخير" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حددت جماهير نادي ريال مدريد الإسباني المنقذ الجديد للفريق لتصحيح المسار بعد فضيحة الإقصاء من دوري أبطال أوروبا على يد أياكس الهولندي يوم أمس في البرنابيو.

طرحت صحيفة الماركا الإسبانية تصويتاً لجماهير ريال مدريد لاختيار الصفقة المنتظرة التي ربما قد تصحح من مسار الفريق بالموسم المقبل.

وكتبت الصحيفة في الاستفتاء «إذا كان بإمكان ريـال مدريد التعاقد مع لاعب واحد من يكون»، ورشحت 5 لاعبين للجماهير وهم إيدن هازارد من تشيلسي، ونجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي، وزميله البرازيلي نيمار، ونجم توتنهام هاري كين، بالإضافة إلى المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول.

جاء نجم باريس سان جيرمان مبابي في المركز الأول بحصوله على نسبة 69% من تصويت أكثر من 115 ألف شخص، فيما حل هازارد في المركز الثاني بـ 13%، وتساوى نيمار ومبابي في المركز الثالث بـ 7%، فيما حل صلاح أخيرًا بنسبة 4%.