اونلاين | PSG vs Man United يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بث مباشر

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تقدم بوابة "الخليج 365" لمتابعيها خدمة البث المباشر لمباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان (مان يونايتد وبي اس جي)، ضمن منافسات إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، على ملعب "ملعب حديقة الأمراء" اليوم الأربعاء 6-3-2019.