اونلاين | مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم 6-3-2019 في دوري أبطال أوروبا يلا شوت | كورة ستار | لايف الاسطورة

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تقدم بوابة "الخليج 365" لمتابعيها خدمة البث المباشر لمباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان (مان يونايتد وبي اس جي)، ضمن منافسات إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، على ملعب "ملعب حديقة الأمراء" اليوم الأربعاء 6-3-2019.