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اونلاين | بث حي olline - مشاهدة رابط بث مباراة برشلونة وجيرونا | بث مباشر barcelona vs girona الآن| برشلونة مباشر

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بث حي olline - مشاهدة رابط بث مباراة برشلونة وجيرونا | بث مباشر barcelona vs girona الآن| برشلونة مباشر

يلتقي فريق برشلونة، مساء اليوم الأربعاء، مع نظيره فريق جيرونا في مباراة كأس السوبر الكتالوني. 

بث حي olline - مشاهدة رابط بث مباراة برشلونة وجيرونا | بث مباشر barcelona vs girona الآن| برشلونة مباشر

وتُقام تلك المباراة بشكل سنوي بين أندية إقليم كتالونيا في إسبانيا.

بث حي olline - مشاهدة رابط بث مباراة برشلونة وجيرونا | بث مباشر barcelona vs girona الآن| برشلونة مباشر

ووقع الاتحاد الكتالوني لكرة القدم اختياره على جيرونا لمواجهة برشلونة نظرًا لما حققه من إنجازات مميزة في الموسم الماضي من وتفوقه على الجار الآخر، إسبانيول.

بث حي olline - مشاهدة رابط بث مباراة برشلونة وجيرونا | بث مباشر barcelona vs girona الآن| برشلونة مباشر

وكان برشلونة قد فاز بذلك الكأس في العام الماضي بعد فوزه على إسبانيول بركلات الترجيح.

بث حي olline - مشاهدة رابط بث مباراة برشلونة وجيرونا | بث مباشر barcelona vs girona الآن| برشلونة مباشر

موعد مباراة برشلونة وجيرونا:

تنطلق مباراة برشلونة وجيرونا في تمام الساعة 7:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 8:45 بتوقيت .

بث حي olline - مشاهدة رابط بث مباراة برشلونة وجيرونا | بث مباشر barcelona vs girona الآن| برشلونة مباشر

القناة الناقلة والمُعلق:

تُذاع هذه المباراة المرتقبة فقط عبر القناة الرسمية لنادي برشلونة، مصحوبة بتعليق إسباني.

بث حي olline - مشاهدة رابط بث مباراة برشلونة وجيرونا | بث مباشر barcelona vs girona الآن| برشلونة مباشر

قائمة برشلونة لمواجهة جيرونا:

أعلن المدرب "إرنستو فالفيردي" قائمة البلوجرانا المستدعاة لمواجهة جيرونا في مباراة الليلة حيث قرر استبعاد العديد من النجوم الأساسيين وسيعتمد بشكل كبير على لاعبي الفريق الرديف.

بث حي olline - مشاهدة رابط بث مباراة برشلونة وجيرونا | بث مباشر barcelona vs girona الآن| برشلونة مباشر

التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام جيرونا:

حراسة المرمى: سيليسين.

خط الدفاع: موسى واجي، شاومي، أومتيتي، ميراندا.

خط الوسط: آلينا، فيدال، ريكي بويج.

خط الهجوم: مالكوم، بواتينج، كوتينيو.

ويمكن مطالعة جدول مباريات اليوم، الأربعاء 6 مارس 2019،

بث حي olline - مشاهدة رابط بث مباراة برشلونة وجيرونا | بث مباشر barcelona vs girona الآن| برشلونة مباشر

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