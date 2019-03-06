اونلاين | بث حي olline - مشاهدة رابط بث مباراة برشلونة وجيرونا | بث مباشر barcelona vs girona الآن| برشلونة مباشر

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بث حي olline - مشاهدة رابط بث مباراة برشلونة وجيرونا | بث مباشر barcelona vs girona الآن| برشلونة مباشر

يلتقي فريق برشلونة، مساء اليوم الأربعاء، مع نظيره فريق جيرونا في مباراة كأس السوبر الكتالوني.

بث حي olline - مشاهدة رابط بث مباراة برشلونة وجيرونا | بث مباشر barcelona vs girona الآن| برشلونة مباشر

وتُقام تلك المباراة بشكل سنوي بين أندية إقليم كتالونيا في إسبانيا.

بث حي olline - مشاهدة رابط بث مباراة برشلونة وجيرونا | بث مباشر barcelona vs girona الآن| برشلونة مباشر

ووقع الاتحاد الكتالوني لكرة القدم اختياره على جيرونا لمواجهة برشلونة نظرًا لما حققه من إنجازات مميزة في الموسم الماضي من الدوري الإسباني وتفوقه على الجار الآخر، إسبانيول.

بث حي olline - مشاهدة رابط بث مباراة برشلونة وجيرونا | بث مباشر barcelona vs girona الآن| برشلونة مباشر

وكان برشلونة قد فاز بذلك الكأس في العام الماضي بعد فوزه على إسبانيول بركلات الترجيح.

بث حي olline - مشاهدة رابط بث مباراة برشلونة وجيرونا | بث مباشر barcelona vs girona الآن| برشلونة مباشر

موعد مباراة برشلونة وجيرونا:

تنطلق مباراة برشلونة وجيرونا في تمام الساعة 7:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 8:45 بتوقيت السعودية.

بث حي olline - مشاهدة رابط بث مباراة برشلونة وجيرونا | بث مباشر barcelona vs girona الآن| برشلونة مباشر

القناة الناقلة والمُعلق:

تُذاع هذه المباراة المرتقبة فقط عبر القناة الرسمية لنادي برشلونة، مصحوبة بتعليق إسباني.

بث حي olline - مشاهدة رابط بث مباراة برشلونة وجيرونا | بث مباشر barcelona vs girona الآن| برشلونة مباشر

قائمة برشلونة لمواجهة جيرونا:

أعلن المدرب "إرنستو فالفيردي" قائمة البلوجرانا المستدعاة لمواجهة جيرونا في مباراة الليلة حيث قرر استبعاد العديد من النجوم الأساسيين وسيعتمد بشكل كبير على لاعبي الفريق الرديف.

بث حي olline - مشاهدة رابط بث مباراة برشلونة وجيرونا | بث مباشر barcelona vs girona الآن| برشلونة مباشر

التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام جيرونا:

حراسة المرمى: سيليسين.

خط الدفاع: موسى واجي، شاومي، أومتيتي، ميراندا.

خط الوسط: آلينا، فيدال، ريكي بويج.

خط الهجوم: مالكوم، بواتينج، كوتينيو.

ويمكن مطالعة جدول مباريات اليوم، الأربعاء 6 مارس 2019،