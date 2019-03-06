انت الان تتابع اليونايتد يستلهم روح أياكس للإطاحة بسان جيرمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

يأمل مانشستر يونايتد في نقل طفرته الأخيرة في الدوري الإنجليزي إلى دوري الأبطال ورد الدين لباريس سان جيرمان اليوم بعدما خسر أمامه في الأولد ترافورد ذهابًا

يستقبل باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم الأربعاء، نظيره مانشستر يونايتد الإنجليزي على ملعب حديقة الأمراء في تمام الساعة العاشرة مساء، وذلك في إياب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2018- 2019، وخسر مانشستر يونايتد مباراة الذهاب على ملعبه أولد ترافورد والتي أقيمت يوم 12 فبراير الجاري، وانتهى اللقاء بفوز الفريق الفرنسي بهدفين دون رد من توقيع كل من بريسنال كيمبيمبي والنجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي، ويبحث مانشستر يونايتد عن تحقيق المفاجأة وقلب الطاولة كما فعل أياكس أمس أمام ريال مدريد.

لم يتمكن أي ناد من التأهل إلى الدور التالي في مرحلة إقصائية من دوري أبطال أوروبا، بعد خسارته لقاء الذهاب على ملعبه بفارق هدفين أو أكثر، حيث سبق أن تحقق هذا الأمر في 34 مباراة سابقة. ولم يخسر باريس سان جيرمان سوى مباراة واحدة في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا على ملعبه، وحقق 10 انتصارات و5 تعادلات،

لم يتمكن أي ناد من التأهل إلى الدور التالي في مرحلة إقصائية من دوري أبطال أوروبا، بعد خسارته لقاء الذهاب على ملعبه بفارق هدفين أو أكثر، حيث سبق أن تحقق هذا الأمر في 34 مباراة سابقة. ولم يخسر باريس سان جيرمان سوى مباراة واحدة في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا على ملعبه، وحقق 10 انتصارات و5 تعادلات، وأتت تلك الهزيمة الوحيدة الموسم الماضي أمام ريال مدريد بنتيجة 2-1. ولم تتمكن الفرق الإنجليزية من تحقيق الفوز على أرض باريس سان جيرمان في آخر 6 مباريات على ملعب حديقة الأمراء، ولم يتمكن سوى فريق إنجليزي واحد من الفوز على سان جيرمان على أرضه في دوري الأبطال، وكان ذلك عبر تشيلسي تحت قيادة جوزيه مورينيو في شهر سبتمبر من عام 2004 بثلاثية نظيفة. وفي آخر 5 مباريات بين الفرق الإنجليزية والفرنسية في الأدوار الإقصائية لدوري الأبطال، تأهلت الفرق الفرنسية في 4 مواجهات منها إلى الدور التالي. وسجل باريس سان جيرمان 35 هدفًا في آخر 10 مباريات خاضها على أرضه في دوري أبطال أوروبا، ولكنه لم يحافظ على نظافة شباكه في أي من المباريات الخمس الأخيرة على ملعب حديقة الأمراء. ولم يحقق مانشستر يونايتد سوى انتصار وحيد في آخر 10 مباريات خاضها في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا، وتعادل في 3 مباريات وخسر 6 لقاءات أخرى، وأتى ذلك الانتصار على حساب أولمبياكوس في شهر مارس من عام 2014 بثلاثية نظيفة على ملعب أولد ترافورد، أما آخر فوز حققه خارج ميدانه في الأدوار الإقصائية، فكان بهدفين دون رد على حساب شالكة في شهر أبريل من عام 2011. وخسر مانشستر يونايتد آخر مبارتين في دوري أبطال أوروبا بنتيجة 2-1 في دور المجموعات، و2-0 أمام سان جيرمان في مباراة الذهاب، ولم يسبق أن خسر الشياطين الحمر 3 مباريات على التوالي في دوري الأبطال منذ شهر مارس من عام 2005. أما أكبر هزيمة تعرض لها مانشستر يونايتد بمجموع مبارتي الذهاب والإياب في دوري الأبطال، فحدثت في المسمى القديم، بطولة أوروبا للأندية البطلة، وفي موسم 1957- 1958 تحديدًا، بالخسارة في نصف النهائي أمام ميلان بمجموع المبارتين 5-2، إضافة إلى خسارته في موسم 1991- 1992 في دور الـ16 من كأس الكؤوس الأوروبية أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة 4-1 بمجموع المبارتين. ويعول باريس سان جيرمان في مباراة اليوم على خدمات نجمه الفرنسي كيليان مبابي، والذي سجل 6 أهداف في 7 مباريات أمام الفرق البريطانية، وسجل مبابي بشكل عام 14 هدفًا في دوري أبطال أوروبا، أكثر بهدفين عن أفضل حصيلة تهديفية لأي لاعب يبلغ عمره أقل من 21 عامًا طوال تاريخ البطولة، والذي كان يملكه الفرنسي الآخر كريم بنزيما برصيد 12 هدفًا. وبدوره، لم يسجل ماركوس راشفورد سوى هدف وحيد في آخر 9 مباريات خاضها في دوري أبطال أوروبا من بينها 6 مباريات شارك فيها كلاعب أساسي، وأتى هذا الهدف في شباك فالنسيا في شهر ديسمبر الماضي، ويعد راشفورد اللاعب الوحيد من صفوف مانشستر يونايتد الذي تمكن من تسديد كرة واحدة على مرمى باريس سان جيرمان في مباراة الذهاب.

كانت هذه تفاصيل خبر اليونايتد يستلهم روح أياكس للإطاحة بسان جيرمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.