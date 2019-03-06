روما يبحث عن مواصلة طفرته الأوروبية أمام بورتو

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يبحث روما عن استعادة الثقة الغائبة عن الفريق، من خلال تحقيق نتيجة إيجابية أمام بورتو اليوم في دوري الأبطال، خاصة أنه بات مهددًا بعدم التأهل لتلك البطولة الموسم المقبل

يستقبل بورتو البرتغالي اليوم الأربعاء نظيره روما الإيطالي في تمام الساعة العاشرة مساء على ملعب دراجاو، وذلك في إياب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2018- 2019، وتمكن ذئاب العاصمة الإيطالية من الفوز في مباراة الذهاب على ملعب الأولمبيكو يوم 12 فبراير الماضي بنتيجة 2-1، حيث سجل ثنائية روما اللاعب الشاب نيكولو زانيولو، بينما سجل الهدف الوحيد للفريق البرتغالي اللاعب أدريان لوبيز الفاريز، ويتطلع روما لمواصلة طفرته الأوروبية والتأهل إلى ربع النهائي، وذلك بعدما نجح الموسم الماضي في الوصول إلى نصف النهائي قبل الخروج أمام ليفربول.

أرقام من المباراة 45,8%، أو 11 من أصل 24 فريقًا تمكنوا من الفوز ذهابًا على أرضهم بنتيجة 201 على ملعبهم في الأدوار الإقصائية من دوري أبطال أوروبا، تمكنوا من التأهل إلى المرحلة التالية. وتغلب بورتو على روما في آخر مبارتين بين الفريقين في دوري أبطال أوروبا في مواجهات الذهاب والإياب، وكان آخرها في الأدوار



45,8%، أو 11 من أصل 24 فريقًا تمكنوا من الفوز ذهابًا على أرضهم بنتيجة 201 على ملعبهم في الأدوار الإقصائية من دوري أبطال أوروبا، تمكنوا من التأهل إلى المرحلة التالية. أرقام من المباراة45,8%، أو 11 من أصل 24 فريقًا تمكنوا من الفوز ذهابًا على أرضهم بنتيجة 201 على ملعبهم في الأدوار الإقصائية من دوري أبطال أوروبا، تمكنوا من التأهل إلى المرحلة التالية. وتغلب بورتو على روما في آخر مبارتين بين الفريقين في دوري أبطال أوروبا في مواجهات الذهاب والإياب، وكان آخرها في الأدوار التمهيدية لموسم 2016- 2017. ويبحث الفريق البرتغالي عن التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، للمرة الأولى من موسم 2014- 2015. وخسر روما آخر 7 مباريات خاضها خارج أرضه في الأدوار الإقصائية من دوري أبطال أوروبا، وكان آخر فوز حققه خارج ميدانه في المراحل الإقصائية للمسابقة في شهر مارس من عام 2008. وبدوره لم يحق بورتو أي فوز في آخر 6 مباريات خاضها في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا، بل وخسر 5 مباريات منها وفشل في تسجيل أي هدف في 4 لقاءات منها. وتعود آخر مرة تمكن خلالها بورتو من التأهل من مرحلة إقصائية في دوري أبطال أوروبا، بعد خسارته مباراة الذهاب بها إلى شهر أكتوبر من عام 1986. وشارك في التشكيل الأساسي لروما في مباراة الذهاب، 7 لاعبين من إيطاليا، وهو أمر يحدث للمرة الأولى للذئاب منذ عام 2010. وسدد روما 9 كرات على المرمى في مباراة الذهاب، وهو أكبر عدد من التسديدات يستقبله مرمى بورتو في مباراة واحدة بدوري الأبطال منذ 29 مباراة، وتحديدًا منذ شهر أبريل عام 2015. وبات لاعب روما نيكولو زانيولو ثاني أصغر لاعب يسجل هدفين في مباراة بالمراحل الإقصائية لدوري أبطال أوروبا، بعد كيليان مبابي الذي حقق هذا الأمر في شهر أبريل من عام 2017. ويعول روما في مباراة اليوم على خدمات مهاجمه البوسني إيدين دجيكو، والذي ساهم في تسجيل 14 هدفًا في آخر 11 مباراة خاضها في دوري الأبطال بقميص الذئاب، وفشل في التسجيل أو الصناعة في مباراة واحدة فقط خلال تلك السلسلة. تصريحات مدرب روما.. دي فرانشيسكو

"خسرنا أمام لاتسيو في مباراة الديربي مؤخرًا بثلاثية نظيفة، حاولنا تحسين بعض المواقف، ولكن الأمور لا تسير على أفضل ما يرام هذا الموسم، ونحتاج إلى التغيير، لا أقلل من مباراة الديربي، ولكن أسلوبنا في تلك المباراة لا يرتبط بأي شكل بمباراة دوري الأبطال، تعرضنا لتلك النتائج كثيرًا هذا الموسم، وعلينا علاج الجانب الذهني عند اللاعبين".تصريحات قائد روما.. دانيلي دي روسي

"عانيا في المباريات القليلة الماضية، وحان وقت الاتحاد، والاستعداد جيدًا للأيام المقبلة، خاصة أننا سنخوض خلالها كثيرا من المباريات الحاسمة، وستترك مباراة بورتو تأثيرًا كبيرًا على مسيرتنا لباقي الموسم".تصريحات مدرب بورتو.. سيرجيو كونسيساو تصريحات مدرب روما.. دي فرانشيسكو"خسرنا أمام لاتسيو في مباراة الديربي مؤخرًا بثلاثية نظيفة، حاولنا تحسين بعض المواقف، ولكن الأمور لا تسير على أفضل ما يرام هذا الموسم، ونحتاج إلى التغيير، لا أقلل من مباراة الديربي، ولكن أسلوبنا في تلك المباراة لا يرتبط بأي شكل بمباراة دوري الأبطال، تعرضنا لتلك النتائج كثيرًا هذا الموسم، وعلينا علاج الجانب الذهني عند اللاعبين".تصريحات قائد روما.. دانيلي دي روسي"عانيا في المباريات القليلة الماضية، وحان وقت الاتحاد، والاستعداد جيدًا للأيام المقبلة، خاصة أننا سنخوض خلالها كثيرا من المباريات الحاسمة، وستترك مباراة بورتو تأثيرًا كبيرًا على مسيرتنا لباقي الموسم".تصريحات مدرب بورتو.. سيرجيو كونسيساو "نحتاج للفوز بالمباراة ولكن ليس بسرعة، علينا أن نقدم مستوى جيدا دفاعيا، فروما يملك ثالث أقوى خط هجوم في الدوري الإيطالي، وبالتالي علينا التحلي بالتوازن لتحقيق الفوز". "نحتاج للتمتع بالفاعلية في الهجوم والدفاع، لا يجب أن ندخل أنفسنا في مواقف صعبة، خاصة أن الوضع لا يزال بين أيدينا". الغيابات

لا يعاني بورتو من أي إصابات، بعدما استعاد الفريق البرتغالي خدمات المهاجم موسى ماريجا بعد غيابه عن لقاء الذهاب بسبب الإصابة. الغياباتلا يعاني بورتو من أي إصابات، بعدما استعاد الفريق البرتغالي خدمات المهاجم موسى ماريجا بعد غيابه عن لقاء الذهاب بسبب الإصابة. كما استعاد روما خدمات مدافعه كوستاس مانولاس، والذي غاب عن مباراة لاتسيو يوم السبت الماضي.

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