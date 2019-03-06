انت الان تتابع أربعاء الأبطال.. ماذا ينتظرك من مباريات اليوم؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠٦ مارس ٢٠١٩ - ٠٩:٥٠ ص

يشهد اليوم الأربعاء، العديد من المواجهات القوية والمثيرة في مختلف ملاعب العالم، ففي دوري أبطال أوروبا، ضمن الجولة الأولى لإياب الدوري ثمن النهائي، تلعب مبارتان من العيار الثقيل كعادة البطولة الأقوى أوروبيا، حيث يحل روما الإيطالي ضيفًا على نظيره بورتو البرتغالي، على ملعب الدراجاو، في لقاء منتظر بعد فوز الذئاب ذهابًا بنتيجة هدفين مقابل هدف، وفي نفس الدور يستضيف باريس سان جيرمان الفرنسي نظيره مانشستر يونايتد الإنجليزي في مباراة صعبة على الفريق الإنجليزي بعد خسارته ذهابًا على ملعبه بهدفين نظيفين.

وفي ما يلي نستعرض أبرز مباريات اليوم كالتالي: - دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان × مانشستر يونايتد – في تمام الساعة العاشرة مساء بورتو × روما – الساعة العاشرة مساء - دوري أبطال آسيا سيدني إف سي × أولسان هيونداي – في تمام الساعة الحادية عشرة ظهرًا جيونبك هيونداي