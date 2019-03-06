أحداث الثلاثاء الرياضي.. وفاة وفوز غالٍ وفضيحة

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حقق الهلال السعودي فوزًا غاليًا على العين في عقر داره.. كما تخطى الأهلي نظيره السد القطري.. بينما سحق أياكس نظيره ريال مدريد برباعية وأطاح به من دوري الأبطال

كان يوم أمس الثلاثاء، مليئا بالأحداث المثيرة التي هزت الساحة الرياضية، بعضها منتظر وآخر متوقع، وآخر جاء بشكل مفاجئ، من بينها عودة عمرو السولية ومحمود وحيد لقائمة الأهلي ضد فيتا كلوب، وتحقيق الهلال السعودي فوزًا غاليًا على العين في عقر داره، ووفاة والد خالد بوطيب لاعب الزمالك، كما تخطى الأهلي السعودي نظيره السد القطري بثنائية السومة، بينما سحق أياكس نظيره ريال مدريد برباعية وأطاح به من دوري الأبطال، علاوة على تأهل توتنهام هوتسبير لربع نهائي دوري الأبطال بالفوز على بروسيا دورتموند، وفيما لي نستعرض أبرز تلك الأحداث.

عودة السولية ومحمود وحيد لقائمة الأهلي ضد فيتا كلوب أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة لقدم بالأهلي، أمس الثلاثاء، عن القائمة التي تسافر إلى الكونغو الديمقراطية، لمواجهة فيتا كلوب، المقرر لها السبت المقبل، في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. ويغيب عن القائمة

عودة السولية ومحمود وحيد لقائمة الأهلي ضد فيتا كلوب

أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة لقدم بالأهلي، أمس الثلاثاء، عن القائمة التي تسافر إلى الكونغو الديمقراطية، لمواجهة فيتا كلوب، المقرر لها السبت المقبل، في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. ويغيب عن القائمة المصابون شريف إكرامي وصلاح محسن، ولكن يعود إليها كل من عمرو السولية ومحمود وحيد بعد أن غابا عن قائمة الفريق ضد بتروجت، وفيما يلي القائمة الكاملة والتي تضم 21 لاعبًا، يستبعد مارتن لاسارتي 3 منهم قبل المباراة. حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي خط الدفاع: محمد هاني – أحمد فتحي – ياسر إبراهيم – سعد سمير – رامي ربيعة – أيمن أشرف – علي معلول – محمود وحيد خط الوسط: إسلام محارب – عمرو السولية – هشام محمد – كريم وليد – ناصر ماهر – حسين الشحات – جونيور أجايي – رمضان صبحي – أحمد حمودي خط الهجوم: مروان محسن – وليد أزارو ويغيب عن القائمة للإصابة كل من شريف إكرامي ومحمد نجيب ووليد سليمان وحسام عاشور وصلاح محسن وحمدي فتحي. ويحتل الأهلي صدارة المجموعة الرابعة بـ7 نقاط بعد الفوز على فيتا كلوب الكونغولي والتعادل مع شبيبة الساورة الجزائري وفوز وخسارة ضد سيمبا التنزاني، أما فيتا كلوب فيتذيل المجموعة بـ4 نقاط، بينما يملك سيمبا 6 نقاط في الوصافة والساورة 5 نقاط في المركز الثالث. الهلال السعودي يحقق فوزًا غاليًا على العين في عقر داره

حقق الهلال السعودي، فوزًا غاليًا على مضيفه العين الإماراتي بهدف دون رد، في قمة الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، على ملعب «هزاع بن زايد». سجل النجم محمد الشلهوب هدف المباراة الوحيد في الدقيقة من تسديدة رائعة في أقصى الزاوية اليمنى لخالد عيسى حارس العين، ليحصد الفريق السعودي ثلاث نقاط غالية في مشواره بدور المجموعات. الدقائق الأخيرة من المباراة شهدت طرد إسماعيل أحمد مدافع العين في الدقيقة 90، بعد تدخل عنيف على ياسر الشهراني لاعب الهلال السعودي لحظة انفراده بالمرمى. وفي نفس المجموعة نجح الدحيل القطري في تحقيق فوز مهم مهم على ضيفه استقلال طهران الإيراني بثلاثة أهداف دون رد، عن طريق المهدي بنعطية في الدقيقة 56، وأضاف يوسف العربي الهدف الثاني في الدقيقة 73، وعلي حسن عفيف في الدقيقة 91 من عمر اللقاء. بتلك النتيجة رفع الدحيل رصيده إلى 3 نقاط احتل بها المركز الأول بالمجموعة، بفارق هدف عن الهلال السعودي صاحب نفس الرصيد، بينما احتل العين الإماراتي المركز الثالث، ويأتي استقلال طهران في المركز الأخير. وفاة والد خالد بوطيب لاعب الزمالك

توفى أمس الثلاثاء والد المغربى خالد بوطيب مهاجم فريق الزمالك، ومن المنتظر أن يعود اللاعب إلى بلاده لحضور مراسم الدفن والعزاء، بعدما سمح له الجهاز الفنى للفارس الأبيض، بالعودة للمغرب لحضور مراسم دفن والده والعزاء، على أن يعود بوطيب إلى القاهرة والانضمام لتدريبات فريقه الجماعية يوم الخميس أو الجمعة على أقصى تقدير. الأهلي السعودي يتخطى السد القطري بثنائية السومة

قاد النجم السوري عمر السومة، فريقه أهلي جدة السعودي لتحقيق فوز مهم على مضيفه السد القطري بهدفين دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين على ملعب «مدينة الملك عبد الله الرياضية - الجوهرة المشعة»، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا. تمكن السومة من افتتاح أهداف المباراة في الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول، قبل أن يعود اللاعب ذاته لتعزيز تقدم الأهلي في الدقيقة 76 من رأسية رائعة عرفت طريقها للشباك على يسار حارس السد. بهذه النتيجة رفع الأهلي السعودي رصيده إلى 3 نقاط اعتلى بها صدارة المجموعة الرابعة، بفارق هدف عن باختاكور الأوزبكي الذي تغلب في وقت سابق على ضيفه بيرسلبوليس الإيراني، بينما تذيل السد القطري المجموعة بسجل خال من النقاط. أياكس يسحق الريال برباعية ويطيح به من دوري الأبطال

اكتسح فريق أياكس الهولندي منافسه فريق ريال مدريد الإسباني، بأربعة أهداف مُقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما، على ملعب سانتياجو بيرنابيو، ضمن إياب مباريات الدور ثمن النهائي من عمر بطولة دوري أبطال أوروبا. وودع الملكي البطولة بمجموع الذهاب والإياب (5-3)، سجل الأهداف للفريق الهولندي كل من حكيم زياش في الدقيقة السابعة، ونيريس في الدقيقة 18، ثم سجل تاديتش في الدقيقة 63، ثم قلص ماركو أسينسيو النتيجة في الدقيقة 70، ليطلق شونة تسديدة قوية ويحرز الهدف الرابع ولا أروع في الدقيقة 72. توتنهام يتأهل لربع نهائي دوري الأبطال

تأهل فريق توتنهام الإنجليزي إلى دور الثمانية، لبطولة دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه على بروسيا دورتموند الألماني، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما، على ملعب استاد "سيجنال إيدونا بارك". وجاء هدف اللقاء عن طريق هاري كين، وتمكن فريق الديوك من التأهل، مستفيدًا من فوزه برباعية نظيفة، في مجموع المبارتين، بعدما اكتسح بروسيا بثلاثية في مواجهة الذهاب، التي أقيمت في إنجلترا، ليدخل دور الثمانية للمرة الثانية في تاريخه، بعد أن سبق وتأهل لهذا الدور في موسم 2010-2011.

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