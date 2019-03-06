انت الان تتابع عامر حسين: نواجه موسم غير طبيعي لم يحدث في العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ٠٦ مارس ٢٠١٩ - ١٢:٤٣ ص

تحدث عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري، عن مؤجلات بطولة الدوري المصري الممتاز، مشيرًا إلى أنه حتى الآن لا يعلم موقف الأهلي والزمالك، بسبب مشاركتهما في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية. وأوضح عامر، خلال تصريحات تليفزيونية بحلقة الثلاثاء، من برنامج «ملعب ON»، الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر على قناة ON sport، أنه أعلن عن جدول مباريات الدوري حتى 30 أبريل المقبل لأنه لا يعرف موقف الأهلي والزمالك بعد ذلك حتى يحدد مواعيد المباريات المؤجلة.

وتابع: «الموسم الحالي غير طبيعي ومحصلش في أي اتحاد كرة في العالم، يبقى فيه كل البطولات القارية دي في عام واحد مثلما حدث بإقامة بطولتي إفريقيا للأندية في نفس العام، بخلاف الأجندة الرسمية للمنتخب الوطني». واستمر في حديثه: «كنا نواجه انتقادات لاذعة بسبب مؤجلات النادي الأهلي، لكن مبارياته