شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج غذائي خاص للاعبي الأهلي في الكونغو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حرص على الاجتماع مع الشيف محمد الدالي؛ لتجهيز البرنامج الغذائي للاعبى الفريق خلال فترة التواجد في الكونغو.
وكان الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي قد قرر اصطحاب الشيف محمد الدالي برفقة بعثة الأهلي في الكونغو؛ للاطمئنان على جودة ونوعية الطعام، وتفادي أية عقبات في هذا الشأن.
وحدد طبيب الفريق مع الشيف الدالي كافة تفاصيل البرنامج الغذائي الخاص بوجبات الفريق والمشروبات خلال مدة التواجد في الكونغو وفقا لجدول زمني، ولتفادي الرطوبة ودرجة الحرارة المرتفعة هناك.
ويستعد الأهلي لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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