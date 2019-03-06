شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخوض مرانه الأول بالكونغو في السادسة مساء اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أرسل الاتحاد المصرى لكرة القدم خطابًا رسميًا لنادى الاتحاد السكندرى بشأن الحضور الجماهيرى بمباراة الإنتاج الحربى والاتحاد السكندري.

ويستعد الاتحاد السكندرى لمواجهة الإنتاج الحربى، يوم الخميس المقبل، على ملعب استاد بتروسبورت في اللقاء المؤجل بين الفريقين من الأسبوع الرابع والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز. وأعلن الاتحاد المصرى لكرة القدم عبر خطابه للنادى السكندرى أن المباراة ستقام الخميس بدون حضور جماهيرى.

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