شكرا لقرائتكم خبر عن «القدساويون» يطالبون بنقاط «الأهلي» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الدوسري (الخبر) @Essa61111

رفع مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية البلغاري إيفايلو بيتيفا ك، درجة استعداد فريقه لمواجهة الأهلي (الجمعة) ضمن الجولة الـ 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي سوف تقام على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي بالراكة في الخبر.

وركز بيتيفا خلال التدريبات على رفع المعدل اللياقي للاعبين، وتكثيف الجمل التكتيكية، بالإضافة إلى تصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال المباريات الماضية، كما شهد التدريبات مناورة قوية بين اللاعبين استعدادا لمباراة الأهلي.

ويسعى مدرب القادسية بيتيفا، إلى الدخول للمباراة من أجل خطف النقاط الثلاث خصوصا وأنه في حال خسارة الفريق أمام الأهلي، يتوقع ان يتم الاستغناء عن خدماته في ظل الضغوط الجماهيرية التي تحاصر إدارة نادي القادسية، والتي طالبت بإقالة المدرب بعد موجة الخسائر التي اجتاحات الفريق أمام النصر والهلال والشباب، فيما تعادل الفريق في الجولة الماضية أمام الرائد.

إلى ذلك، طالبت الجماهير القدساوية لاعبي فريقها بضرورة تحقيق الفوز في مباراة الأهلي وحصد النقاط الثلاث، وإعادة الفريق إلى المسار الصحيح، بعد سلسلة من النتائج السيئة التي قدمها اللاعبون خلال الجولات الماضية وعلى أثرها خسر الفريق 11 نقطة.

من جهتها، أعلنت إدارة نادي القادسية عن طرح تذاكر مباراة الأهلي، التي ستقام عند الساعة 3:40 دقيقة بعد غد (الجمعة) على ملعب الراكة في الخبر، وتم تحديد سعر التذكرة الموحدة والعوائل 30 ريالاً، و300 ريال للممتازة، و500 ريال للذهبية.