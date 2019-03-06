شكرا لقرائتكم الاهلي يطلب التدريب ليلاً في الكونغو..إعرف التفاصيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

تجبر درجة الحرارة المرتفعة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلى على التدريب ليلاً ، خلال مدة اقامة الفريق فى الكونغو، قبل مواجهة فيتا كلوب المقرر اقامتها السبت المقبل، والتي تأتي ضمن مباريات الجولة الخامسة بدور المجموعات فى بطولة دورى أبطال افريقيا.

ويتدرب الأهلى 3 مرات فى الكونغو الأولى مساء اليوم بعد وصول الفريق ظهراً، على أن يؤدى الفريق الأحمر حصتين تدريبيتين على ملعب الشهداء الذي يستضيف المباراة غداً الخميس وبعد غداً الجمعة.