شكرا لقرائتكم الأهلي يُعلن غياب حمدى فتحى 6 أسابيع... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أطلع الجهاز الطبي بالنادي الأهلي على الأشعة التي أجراها حمدي فتحي لاعب وسط الفريق، وأعلن مسئولو الأهلى أن الأشعة أثبتت إصابته بمزق في العضلة الخلفية ويحتاج للتأهيل لفترة تترواح من 4 الي 6 أسابيع.

ويغيب حمدي فتحي عن قائمة الفريق التي ستواجه فيتا كلوب الكونغولي السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكان "الخليج 365" قد أكد إصابة حمدي فتحى بتمزق فى العضلة الخلفية سيغيبه عن تدريبات ومباريات الأهلى لمدة شهر ونصف وتعرض اللاعب للإصابة في مباراة فريقه الأخيرة أمام بتروجت.