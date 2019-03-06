شكرا لقرائتكم تطعيم لاعبي الأهلى في الكونغو ضد الملاريا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد خالد محمود طبيب الأهلى موعدا يوميا للبعثة للتطعيم ضد الملاريا طوال فترة تواجدها في الكونغو، وشدد محمود على جميع أفراد البعثة بضرورة تناول التطعيمات بشكل يومي طوال مدة التواجد في الكونغو، تفاديا لمرض الملاريا الأكثر انتشارا هناك.

ويستعد الأهلي لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا .