ابو جبل يقترب من الرحيل عن سموحة...

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جدة - عمرو شويل تعثرت مفاوضات سموحة مع محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق فى ملف تجديد عقده، فى ظل اقتراب انتهائه مع الفريق الأزرق رغم إنه كان علي على وشك التجديد، إلا أن ثمة خلاف قد نشب بين الطرفيين أعاد المفاوضات لنقطة الصفر.
وينتهى عقد أبو جبل مع سموحة بنهاية الموسم القادم، وبالتالى فى حال عدم رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة سيكون من حقه التوقيع لأى نادٍ مجاناً فى الميركاتو الذى يليه.
ويدرس مسئولو سموحة بيع محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الأساسى لأحد القطبين بعد دخولهما فى مفاوضات شفهية لضمه خلال الفترة الماضية وان كان الزمالك هو الأقرب لضمه بعد دخوله فى مفاوضات متقدمه لاستعادته.
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