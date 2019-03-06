شكرا لقرائتكم أياكس ..حكاية إسطورة يوناينة أزاحت الريال من عرش الكرة العالمية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فى ليلة حزينة، لم يكن أكثر المتشائمين من جماهير النادى الملكى الأسبانى ريال مدريد، يتوقع خروج فريقه المذل من بطولة دورى أبطال أوروبا على يد فريق العاصمة الهولندية أياكس أمستردام، بعدما حقق الأخير فوزا عريضا بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، ليزيح الفريق الهولندى النادى الأكثر تتويجا بالبطولات القارية فى العالم عن عرشه الذى استمر عليه ثلاثة سنوات.

أياكس أمستردام، هو نادى كرة قدم هولندى ينتمى لمدينة أمستردام تأسس فى 18 مارس 1900، على يد فلوريس ستيمبل و كارل ريسير والأخوة هان دادى وجون دادى، يلعب حاليا فى الدرجة الأولى، ويشكل مع نادى فيينورد روتردام و نادى آيندهوفن أقطاب كرة القدم الهولندية.

ويعرف الفريق بالهولندية: Ajax Amsterdam، وهو الاسم التى استوحاه مؤسسى الفريق الهولندى من اسم مقاتل أسطورى يونانى يعرف باسم "أجاكس الكبير"، وذلك حسبما توضح موقع النادى وبعض التقارير الأجنبية.

ويحمل شعار فريق أياكس الهولندى حتى الآن صورة للمحارب اليونانى، ففى عام 1928، تم تقديم شعار النادى يحمل صورة البطل اليونانى أجاكس، ولا يزال الشعار الجديد يبرز فى صورة أجاكس، ولكنه رسم بـ 11 سطرًا فقط ، يرمز إلى 11 لاعبًا فى فريق كرة القدم.

وبحسب كتاب " معجم أعلام الأساطير والخرافات فى المعتقدات القديمة" للدكتور طلال محمود حرب، فأجاكس هو اسم بطلين من أبطال اليونان أثناء حرب طروادة، الأول ملك اللوكرينيين، وهو ملحد، هلك عند غرق سفينته، والثانى ابن ملك سلامين، وهو فارس جبار أبلى بلاء حسنا فى حرب طروادة، واشتهر بقوته وشجاعته، وبعد مصرع أحيل نافس أوليس على أسلحة أخيل، لكن أوليس هزمه، وحصل عليها، فجن أجاكس وانتحر.

"معجم الأساطير" تأليف ماكس إس. شابيرو، رودا أ. هندريكس، فأجاكس الكبير هو ابن تيلامون، واعتبر المحارب الأكبر بعد أخيل، حيث قاد الإغريق بعد انسحاب أخيل من المعركة انسحابا مؤقتا، وبعد مقتل أخيل قدم القادة درعه لأوديسيوس فاستشاط أجاكس غضبا وغيره، وقتل نفسه، بعد أن رمته أثيناء بالجنون لعجرفته.