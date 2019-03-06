شكرا لقرائتكم نجم الاهلي "مقبول" في نتيجة التيرم الاول بمعهد الخدمة الاجتماعية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعتمد الدكتور طارق عمارة عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ نتيجة الفصل الدراسي الاول للفرقة الثالثة بالمعهد والتي شهدت نجاح لاعب الاهلي اسلام محارب .

وحصل "الخليج 365" على نتيجة التيرم الإول بالمعهد وننشر نتيجة الطالب اسلام السعيد عبدالمقصود محارب والذي يحمل رقم 15331 والذى حصل علي تقدير "مقبول" في جميع مواد التيرم الاول والتي تبلغ ست مواد هي خدمة الفرد وخدمة الجماعة وتنظيم المجتمع وطبية وتأهيل وحقوق انسان وإدارة عامة.

يذكر ان اسلام محارب هو احد ابناء قرية مسير التابعة لمركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ وبدأ حياته الكروية في ناشئين كفر الشيخ قبل الانتقال للنادي الاهلي .

ويتواجد إسلام محارب مع الاهلي حالياً في الكونغو لمواجهة فيتا كلوب السبت المقبل في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا..