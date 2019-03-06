شكرا لقرائتكم محمد صلاح يتصدر قائمة المطلوبين لترميم ريال مدريد مع نيمار وهازارد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشرت صحيفة ماركا الإسبانية تقريرا حول اللاعبين المطلوبين لتدعيم صفوف ريال مدريد عقب الموسم الكارثي الذي يقدمه الفريق حاليًا والإقصاء من دوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا وخسارة فرصة المنافسة على الليجا بعد التراجع بفارق 12 نقطة عن برشلونة المتصدر.

وخسر ريال مدريد أمس من أياكس أمستردام الهولندي بنتيجة 4/1 ليودع دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 بمجموع 5/3 بعد فوزه فى هولندا بنتيجة 2/1.

ووضعت الصحيفة المقربة من ريال مدريد قائمة تضم 5 لاعبين لإنقاذ الملكي في الموسم الجديد في استفتاء بين زوارها لاختيار أبرزهم لتدعيم الفريق وضمت كل من محمد صلاح نجم ليفربول وإيدين هازارد نجم تشيلسي وكيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان وزميله البرازيلي نيمار وهاري كين نجم توتنهام.

وفشل ريال مدريد في تعويض كريستيانو رونالدو الذي رحل إلى يوفنتوس الصيف الماضي واكتفى النادي بتعاقدات هزيلة أبرزها فينيسوس جونيور من فلامنجو وبراهيم دياز من مانشستر سيتي وماريانو دياز من ليون.

ريال مدريد، دوري ابطال اوروبا، دوري الابطال، ابطال اوروبا، الريال ضد اياكس، اياكس، اخبار ريال مدريد، الريال، اخبار الريال