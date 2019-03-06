الإسماعيلى يعسكر بالإسكندرية غدا من أجل مازيمبى وسموحة...

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جدة - عمرو شويل ينتظم لاعبو فالإسماعيلى فى معسكر مطول بالإسكندرية اعتبارا من غداً الخميس وحتى السفر إلى تونس يوم 13 مارس الجارى.
ويستعد الفريق لملاقاة مازيمبى الكونغولى يوم الجمعة المقبل بدورى أبطال أفريقيا باستاد برج العرب يعقبها مواجهة محلية أمام سموحة يوم الثلاثاء قبل أن تغادر البعثة بعدها بــ24 ساعة إلى تونس استعدادا لمباراة الافريقى منتصف هذا الشهر فى أخر مباريات الفريق بالبطولة القارية.
وفضل الجهاز الفنى الاستمرار بالمدينة الساحلية من أجل تجنب شعور اللاعبين بالارهاق فى ظل ضغط المباريات المحلية والافريقية.
على جانب آخر، شارك إبراهيم حسن صانع العاب فريق الإسماعيلى مواليد 99 فى مران الفريق الاول بعد تصعيد زميله محمود عبدالله ، حيث يرغب الجهاز الفنى بقيادة البلجيكى سيدومير فى اكساب الثنائى الواعد الخبرات تمهيدا للاعتماد على جهودهما خلال الفترة المقبلة.
وخاض محمد صادق ومحمود عبد العاطى “دونجا” ومحمود رضا لاعبو الاسماعيلى تدريبات تأهيلية لتجهيزهم للمباريات المقبلة .
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